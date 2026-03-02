ЦБ хочет поставить на учет всех, кто учит зарабатывать: эксперты и блогеры — о новом реестре

Инфлюенсеров, которые дают аудитории советы по инвестициям, Центробанк предлагает обязать встать в реестр. Эксперты и финансовые блогеры прокомментировали инициативу регулятора, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшей школы управления» Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян высказал мнение, что в России сформировалась база порядочных финансовых инфлюенсеров. Регулятор также владеет данными и о мошеннических схемах. Действия ЦБ эксперт считает логичными.

«Разумеется, если финансовые журналисты, частные инвесторы ведут свои страницы в соцсетях и делятся с подписчиками своими мыслями и рекомендациями, но не получают от этого выгоды, то они в реестр, вероятнее всего, не попадут», — сказал эксперт в беседе с KazanFirst.

По мнению специалиста, любые платные образовательные курсы и коммерческая деятельность в инвестиционной сфере, скорее всего, потребуют внесения в официальный реестр финансовых блогеров. Сформулированные Центробанком критерии, позволяющие получить доступ к деятельности, выглядят вполне прозрачными с точки зрения контроля и в целом охватывают все необходимые аспекты.

«Эффективный брокер или финансовый консультант всегда ставит интересы клиента во главу угла и только во вторую очередь интересы собственного обогащения», — говорит Хачатурян.

Финансовый блогер Александр Клинков рассказал, что готов внести данные в подобный реестр. Сейчас он делится советами с 253 тысячами подписчиков в социальной сети, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

По словам блогера, одного образования для успешной игры на рынках недостаточно. Ключевую роль, по его мнению, играет практический опыт — минимум год активной работы и насмотренность.

«Все верно, защита аудитории нужна, главное, чтобы ЦБ придумал адекватные правила», — сказал блогер KazanFirst.

