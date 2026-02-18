Высокая ставка, налоги и нефть: экс-зампред ЦБ назвал триггеры спада, опасного для бюджета

Бывший первый заместитель председателя Центробанка России Олег Вьюгин предупредил о серьезных бюджетных рисках в случае наступления экономической рецессии в 2026 году. По мнению экономиста, сочетание высокой ключевой ставки, увеличившейся налоговой нагрузки и падения доходов от нефтегазового сектора способно спровоцировать спад деловой активности.

Вьюгин подчеркнул, что если экономика страны действительно войдет в рецессию, собрать запланированный объем налогов будет крайне сложно. Снижение активности бизнеса и населения неизбежно приведет к сокращению поступлений в казну, что, в свою очередь, создаст дополнительные трудности для выполнения социальных обязательств и финансирования инфраструктурных проектов.

Эксперт также обратил внимание на усиление негативных эффектов инфляции в условиях рецессии: снижение покупательной способности граждан ударит по потребительскому спросу, оборотам розничной торговли и прибыли компаний, что еще больше уменьшит налоговые отчисления.

Вьюгин призвал власти учитывать эти риски при формировании бюджета на 2026 год и искать баланс между необходимостью пополнения казны и поддержкой экономической активности, чтобы избежать сокращения инвестиций и роста долговой нагрузки на государство.

Ранее сообщалось, что ставки по кредитам почти не сдвинулись за год и все еще превышают 31%.