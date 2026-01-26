«Деньги сгорят на депозитах»: банки развернулись спиной к вкладчикам в 2026-м

Банк России фиксирует последовательное снижение доходности рублевых депозитов в начале нового года. Согласно данным регулярного мониторинга, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях страны к концу второй декады января опустилась до отметки 14,88% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Этот показатель продолжает нисходящий тренд, наблюдавшейся с декабря, когда ставка составляла 15,28%, и первой декады января с уровнем в 15,1%. В выборку регулятора вошли ключевые игроки рынка и другие системно значимые учреждения. Методология расчета предполагает определение среднего арифметического от максимальных ставок, которые каждый из банков предлагал населению на стандартных условиях. При этом в анализ не включались продукты с капитализацией процентов, а также депозиты, привязанные к дополнительным обязательствам, таким как открытие брокерского счета или покупка инвестиционных паев.

Снижение ставок отражает общую динамику денежно-кредитной политики и постепенную нормализацию ситуации на финансовом рынке после периода повышенной волатильности. Для вкладчиков это означает, что период экстремально высокой пассивной доходности по самым простым банковским продуктам подходит к концу, хотя текущие уровни по-прежнему остаются исторически высокими.

