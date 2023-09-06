ЦБ поднял курс доллара и евро на 7 сентября

По сравнению с прошлым значением курс стал выше на 31 копейку. 7 сентября официальный курс доллара - 97,8439 рубля.

Также повышен официальный курс евро до 105,0789 рубля. Повышение составило 17 копеек.

Курс юаня также вырос, но не так существенно. 7 сентября официальный курс юаня составит 13,3749 рубля. Повышение произошло на три копейки.

В середине сентября ожидается заседание совета директоров Банка России. Уже известна тема мероприятия – ключевая ставка. В прошлый раз, когда проходило подобная встреча, была резко поднята ключевая ставка до 12%.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что если повышение и произойдет, то не столь резкое. Эксперт ожидает повышение до 14%.

Эксперт также поделился мнением, как правительство будет стабилизировать курс рубля. Предыдущее повышение ключевой ставки немного стабилизировало ситуацию на рынке, но на длительный период этих мер не хватит.