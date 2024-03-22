ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

В пятницу, 22 марта, Совет директоров Банка России провел совещание, в ходе которого принял решение оставить размер ключевой ставки неизменным, следует из заявления регулятора.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — сообщается на портале регулятора.

Несмотря на то, что инфляционное давление становится более слабым, оно все равно остается высоким. Производство отечественных товаров и услуг на данный момент еще не соответствует реальным потребностям населения. Рынок труда демонстрирует жесткость. В сложившихся условиях Банк России поставил задачу — исключить инфляционные процессы в развитии экономики. Принятая денежно-кредитная политика приведет к реализации поставленного задания. На данный момент прогнозировать дальнейшую скорость дезинфляционных тенденций невозможно.

«Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. С начала года замедлился рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем в розничном сегменте наблюдалось ускорение необеспеченного потребительского кредитования», — сообщается на сайте регулятора.

Доходы населения растут. Люди могут откладывать средства и автоматически наращивать потребление. Финансовый рынок положительно реагирует на ранее принятые решения о повышении ключевой ставки. Данная процедура имеет накопительный эффект, который будет продолжать нарастать в ближайшее время.

Профессор Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда ЦБ понизит ключевую ставку. Эксперт, как и многие ее коллеги, не сомневались в сегодняшнем решении Совета директоров.