Скоро все изменится: выяснилось, когда ЦБ понизит ключевую ставку

Банк России уже второй раз решил оставить ключевую ставку неизменной. По итогам очередного заседания совета директоров ЦБ, ее зафиксировали на уровне 16%.

Как рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, экспертное сообщество с вероятность 99% ожидало именно такого исхода.

«Это вполне закономерное решение. Несмотря на то, что уровень инфляции значительный, дальнейшее ужесточение монетарной политики банка видится не столь эффективным. Да и сам ЦБ отмечает, что инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На уровне 16% в ближайшее время останутся и ставки по депозитам, добавила эксперт. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться.

«Первое снижение ставки, предположительно, произойдет не ранее второго полугодия 2024 года. Поэтому наиболее вероятен сценарий, что уже ближе к маю банки будут плавно снижать процентные ставки по вкладам, особенно по тем, которые будут открываться на сравнительно короткие промежутки времени — от одного до трех месяцев, например», — подытожила эксперт.

Напомним, ключевая ставка на уровне 16% держится с декабря 2023 года. Ранее мы рассказывали, почему регулятор не ослабляет денежно-кредитную политику.