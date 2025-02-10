Цеков назвал Мавзолей на Красной площади камнем преткновения для общества

По мнению парламентария, Мавзолей на Красной площади стал камнем преткновения для российского общества. В истории было много выдающихся людей, которые внесли в развитие России большой вклад. Сергей Цеков считает, что влияние Владимира Ленина на ход событий того времени было очень противоречивым.

«Я поддерживаю идею захоронения Ленина на 100%, причем это не только мое мнение, но и множества других людей. Уже давно возникали вопросы, почему такая неоднозначная политическая фигура находится на главной площади России, почему оказываются такие почести», — сказал Цеков.

Парламентарий считает, что многие посетители Мавзолея приходят туда только из любопытства. По его мнению, Ленина считает идеологом коммунизма лишь небольшая часть граждан. Кроме того, отказ от захоронения тела противоречит христианским традициям.

Ранее сообщалось, что ФСО предупредила о временном закрытии Мавзолея Ленина на Красной площади.