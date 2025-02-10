ФСО сообщила о закрытии Мавзолея Ленина на Красной площади почти на два месяца

Мавзолей Ленина, расположенный на Красной площади, будет закрыт для посетителей на профилактические мероприятия почти на два месяца, сообщила пресс-служба Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Как отмечается в ведомстве, в связи с планируемыми работами доступ к Мавзолею В.И. Ленина и некрополю у стен Кремля будет ограничен с 18 февраля по 14 апреля 2025 года.

Эти профилактические мероприятия проводятся в мавзолее примерно раз в два года, но их конкретные аспекты обычно не разглашаются. Работы подобного рода проводились также в 2017, 2019, 2022 и 2023 годах.

Ранее сообщалось, что президент Литвы попрощался с Россией и Лениным после выхода из БРЭЛЛ.