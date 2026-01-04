Цель — «камень желаний»: по опросам свидетелей удалось восстановить путь пропавшей семьи Усольцевых

Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова сообщила ТАСС, что семья туристов Усольцевых намеревалась посетить пирамидальный «камень желаний».

Яна Сырымбетова рассказала, что к такому мнению сотрудники правоохранительных органов пришли после опроса свидетелей. Камень желаний находится возле горы Мальвинка. Примерно за полчаса до появления семьи Усольцевых в лесу, туда приехала еще одна компания туристов.

По данным Сырымбетовой, ребята припарковались и пошли к горе Буратинке. Однако туристы немного сбились с пути и выбрали неправильный маршрут. Если предположить, что Усольцевы направлялись к горе Буратинке, то они непременно встретились бы с потерявшимися туристами. Раз встречи не произошло, Усольцевы направились непосредственно к горе Мальвинке. Прибывшие туристы нашли дорогу к точке, которую собирались посетить.

«Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там "камень желаний", который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — сообщила Сырымбетова.

Спикер добавила, что при анализе данных правоохранители учитывали, что семья шла пешком с маленьким ребенком. Эти и многие другие данные, в том числе опрос свидетелей и схемы маршрутов, позволяют понять, куда могла направиться семья.

Супруги Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью организовали пеший туристический поход 28 сентября 2025 года. До сих пор они не найдены.

Ранее эксперт по криоконсервации заявил, что вероятность возвращения к жизни семьи Усольцевых маловероятна.