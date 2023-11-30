Целенаправленно сбила автоинспектора: На Ставрополье завели уголовное дело
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В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против водителя, который целенаправленно наехал на сотрудника ГИБДД, сообщает newstracker.ru.
За рулем автомобиля находилась женщина, которая управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник остановил машину и предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Женщина проигнорировала просьбу и продолжила движение.
В региональном УСКР предоставили видео, на котором зафиксировано, как водитель наезжает на большой скорости на автоинспектора и покидает место происшествия. Сотрудники ГИБДД быстро направились к коллеге для оказания первой медицинской помощи.
Было составлено обвинительное заключение и возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд. Пострадавший сотрудник ГИБДД получил ссадины и ушибы.
Вечером 29 ноября в Ставропольском крае произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло три человека. Водитель, который спровоцировал аварию из-за нарушения правил дорожного движения, только за текущий год трижды превышал допускаемый скоростной режим.