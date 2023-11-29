Трое погибли в жестком ДТП с участием "БМВ" в Ставропольском крае

Вечером среды, 29 ноября, в Ставропольском крае произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают в местном ГИБДД.

По данным пресс-службы ведомства, водитель «БМВ» совершал разворот, не убедившись в отсутствии машин и выехал на встречку, где и случилось столкновение с «Приорой». В результате инцидента прямо до приезда медиков скончались трое – 36-летние водитель и пассажир "Лады", а также 69-летняя пассажирка иномарки.

70-летний водитель «БМВ» и еще два пассажира «Лады» были срочно доставлены в больницу. Стало известно, что за рулем иномарки находился человек, который только за текущий год трижды нарушал скоростной режим.