«Целуйтесь на здоровье»: юрист рассказал, могут ли привлечь к ответственности за поцелуи на улице

В Сети активно обсуждают информацию, что за поцелуи в общественном месте влюбленных могут привлечь к административной ответственности. Мнения экспертов по данному вопросу разделились. Юрист, адвокат Антон Габович рассказал, является ли распространившаяся информация правдивой, сообщил rostovgazeta.ru.

Юрист рассказал, что поцелуй в общественном месте не является поводом для привлечения гражданина к административной ответственности. Исключением становятся ситуации, когда человек привлекает общественное внимание. Например, навязчиво пристает, позволяет оскорбительное отношение.

Эксперт привел гипнотические примеры, когда гражданин может привлекаться к ответственности на основании статьи о мелком хулиганстве. В таком случае он может приставать к прохожим, активно демонстрировать аморальное поведение, выражаться нецензурной лексикой. Подобное поведение может восприниматься как нарушение общественного порядка. Просто за поцелуи на улице никакой ответственности для россиян не предусмотрено.

«Так что, как говорится, целуйтесь на здоровье», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянам грозит тюрьма за поцелуй в турецкой мечети.