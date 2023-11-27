«Целых три трактора»: В Ижевске очистили дорогу от снега только после привлечения СМИ

Мать юноши-инвалида первой группы обратилась в редакцию Udm-info с просьбой помочь в разрешении проблемы с уборкой снега на улице возле дома.

Женщина объяснила, что с ней проживает сын-инвалид. С раннего детства юноша болеет эпилепсией. В любой момент ему может понадобиться бригада скорой помощи, но по заснеженной дороге ни один автомобиль проехать не сможет. Также юноше необходимо приобретать медикаменты, но выехать в город семье сложно по этой же причине.

Снег шел несколько дней, но ни разу дороги никто не чистил. Женщина обратилась в диспетчерскую, но на ее заявки не реагируют. Соседние улицы очищали, но к дому жительницы Ижевска так никто и не подъехал.

«При этом мы живем не в деревне, а в центре Ижевска. Нам до Президентского дворца полчаса пешком. Я считаю это бездействие преступлением против жизни и здоровья человека, нас осознанно оставляют в опасности», — рассказала ижевчанка.

Неоднократно жительница оставляла комментарии на странице социальной сети в группе администрации. Реакции не было. После того как редакция опубликовала материал, уже днем к женщине приехал трактор и не один, сообщает udm-info.ru.

«Целых три трактора приехали! Такого еще никогда не было! Чистят, как на площади около Президентского дворца, так тщательно у нас никогда еще снег не убирали», — радостно поделилась с Udm-info Лилия.

Снега выпало настолько много, что первый трактор не смог очистить дорогу. Транспорт забуксовал. Женщина делала фото дороги до работы тракторов и после. Видно, что сотрудники коммунального предприятия проделали большую работу.

Ранее жители Ижевска критиковали работу асфальтоукладчиков, которые выполняли работы под снегом.