«Все-таки дождались снега»: Жители Ижевска критикуют работу асфальтоукладчиков

Во вторник, 21 ноября, в Ижевске уложили новое асфальтное покрытие. Горожане в комментариях в социальных сетях отмечают, что в этот день шел снег. Жители сомневаются, что работать в такие погодные условия - это верное решение, сообщает udm-info.ru .

«Они все-таки дождались снега и положили асфальт», - отмечает пользователь социальных сетей

Часть людей же удивлялась, что кто-то еще так эмоционально воспринимает привычку асфальтоукладчиков работать под дождем и снегом. Причем, подобная практика применяется и в других городах России, считают пользователи соцсетей.

Снег уже выпадал в городе в конце октября. Рабочие также укладывали асфальт, но в другой части Ижевска. Местные жители делали фото и делились видео. В сети также появилось много негативных комментариев.

В сети есть доказательства и того, что работники коммунальных служб полной бригадой убирали снег в Ижевске в день, когда он практически не выпадал. Люди уверены, что таким способ у управляющих компаний получается получать больше денег за оказанные услуги.

Один из пользователей также предположил, что во вторник асфальт укладывали, чтобы больше получить денег за работу. Зимой платят больше, и у мэрии получится списать больше денег по документам. Работать летом невыгодно.

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