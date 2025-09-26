«Цена исключительно для губернатора»: россияне заподозрили, что главе Кузбассе на ярмарке дешевле продали мясо

Жители Кузбасса в соцсетях поделились предположением, что на ярмарке губернатору региона предлагали купить мясо по более низкой цене, чем остальным покупателям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания лично проверил стоимость продукции.

В Кемерово в пятницу, 26 сентября, в честь Дня добра и уважения устроили сельскохозяйственную ярмарку. Губернатор Илья Середюк посетил ярмарку. Он пообщался с продавцами о стоимости продукции. Позже глава рассказал в своем телеграм-канале, что купил некоторые продукты домой. Он отметил, что товары выглядят свежими и вкусными.

По данным издания, губернатор выложил видео. На записи слышно, что продавец предлагает 1 кг мякоти говядины за 700 руб. Подписчики начали обсуждать видео. Один пользователь соцсетей рассказал, что как только глава региона покинул ярмарку, в этой же торговой точке стоимость мяса возросла до 900 руб. Информацию подтвердил еще один подписчик.

«Такая цена исключительно для губернатора. Через 10 минут для обычного покупателя была озвучена цена 900»; «Видно, продали по дешевке, а так 900 и выше.. Надо было поехать и рядом с ним к палатке с говядиной встать», — написали пользователи соцсетей.

Корреспондент «Сибдепо» посетил ту же точку, где покупал продукты Илья Середюк. По его словам, килограмм говяжьей вырезки стоит 700 руб., свинины — 250 руб. Внешне мясо выглядит свежим.

