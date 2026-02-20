Цена как на самолет: в Подольске такси подорожало в четыре раза из-за снегопадов

Снегопады в Подольске ударили по кошелькам пассажиров такси. Пока общественный транспорт работает с перебоями и ходит по фактическому расписанию, многие горожане попытались пересесть на легковушки — и были шокированы ценами. Стоимость поездок взлетела в четыре раза по сравнению с обычными днями, сообщил REGIONS.

«За поездку от улицы Академика Доллежаля до улицы Кирова таксисты просят 1300 руб., хотя обычно она обходится в 320 руб.», – рассказала REGIONS подольчанка Ольга Ковалева.

Ситуация дошла до абсурда: добавив к цене городской поездки всего 300 руб., можно улететь самолетом из Москвы, например, в Самару. Агрегаторы объясняют скачок привычной формулой — высокий спрос. Люди массово отказываются от личных авто из-за снежных завалов и пересаживаются на такси, подстегивая рост цен.

«Доехать до центра в Подольске по цене перелета в Самару – такого я еще не видела», – отметила Ольга.

Автоэксперт Алексей Пушков советует не поддаваться ажиотажу и искать альтернативу. По его словам, в такой ситуации выгоднее обращаться в местные таксомоторные компании с фиксированными тарифами. Поездки через крупные агрегаторы лучше отложить до стабилизации погоды и возврата цен к норме.

