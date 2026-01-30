Цена ночного бодрствования: ученые считают, что сердце «сов» стареет быстрее

Согласно публикации в журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA), у людей, систематически бодрствующих далеко за полночь, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в среднем оказывается слабее, чем у тех, кто придерживается раннего отхода ко сну, сообщил transsibinfo.com.

Специалисты установили, что у так называемых «сов» вероятность диагностировать общее неудовлетворительное состояние сердца и сосудов возрастает на 79%. Кроме того, для этой группы риск столкнуться с острыми сердечно-сосудистыми событиями, такими как инфаркт миокарда или инсульт, на 16% выше, чем у «жаворонков».

«Люди, которые ложатся спать поздно, более склонны к поведению, которое может повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, например, к некачественному питанию, курению и недостаточному или нерегулярному сну», — издание цитирует ведущего автора исследования Сины Кианерси.

Эксперты считают, что природная предрасположенность к ночному бодрствованию сама по себе не означает врожденной слабости здоровья. Однако специфический жизненный уклад «сов» создает для них ряд уникальных вызовов, которые делают сознательное поддержание здоровых привычек — сбалансированного питания, регулярной физической активности и контроля стресса — не просто рекомендацией, а критически важной необходимостью для долгосрочного сохранения здоровья сердца.

