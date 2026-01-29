Простое движение перед сном продлит жизнь: врач назвала волшебную позу для сна после 45 лет

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале дала рекомендации по оптимальной организации ночного отдыха для людей в возрасте старше 45 лет. Специалист отметила, что если дети могут позволить себе спать в любом положении, то с годами к выбору позы для сна стоит подходить более осознанно, пишет Лента.ру.

По словам Илюхиной, наиболее физиологичным вариантом для этой возрастной группы является сон на боку. При этом выбор конкретной стороны — левой или правой — может зависеть от индивидуальных особенностей здоровья человека.

Эксперт пояснила, что сон на левом боку может быть особенно полезен для людей, имеющих определенные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, такое положение тела способствует улучшению оттока лимфы и помогает уменьшить утреннюю отечность. Что касается сна на правом боку, то врач указала на его положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Среди преимуществ этой позы она назвала снижение нагрузки на сердечную мышцу, уменьшение частоты пульса и артериального давления во время сна. Также, по утверждению гинеколога, такое положение может сократить количество эпизодов апноэ — кратковременных остановок дыхания во сне — и в целом улучшить работу сердца в ночные часы.

