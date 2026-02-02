В Московский регион в выходные придут снегопады

Москвичей ждут снежные выходные. По прогнозу главного специалиста портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, в столице ожидаются продолжительные осадки. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Снег, по словам синоптика, будет идти практически целый день. За два дня на улицах города может накопиться от трех до пяти сантиметров свежего снега, что значительно увеличит существующий снежный покров и потребует усиленной работы коммунальных служб.

Она пояснила, что, несмотря на осадки, сильных морозов не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в характерных для февраля пределах: ночью столбик термометра опустится до -12…-17 градусов, а днем прогреется до -10…-15. Таким образом, главной особенностью предстоящих выходных станет именно снежная погода, которая создаст классическую зимнюю атмосферу, но и добавит хлопот автомобилистам и пешеходам.

Ранее синоптик Ильин также заявил, что сильные морозы ожидаются в Москве с 3 по 6 февраля.