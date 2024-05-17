Ценную мозаику «Кино» художника Черноскутова обнаружили под слоем штукатурки в Волгоградской области

Во время проведения ремонта на здании КМЦ «Юность Волжского» под слоем штукатурки обнаружили ценную мозаику «Кино», выполненную известным советским художником Геннадием Черноскутовым. Активист Александр Дикарев рассказал, в чем заключается уникальность панно, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

Панно сохранилось, потому что выполнено из смальты — это материал, который отличается особенной устойчивостью к внешним факторам. В современное время считается редким материалом. Панно уже очистили от гипса. Теперь мозаику будут реставрировать.

Основатель и координатор сообщества «Мне не все равно!», активист Александр Дикарев отметил, что важность найденного объекта заключается в первую очередь в его принадлежности к советской эпохе.

«Советская мозаика и элементы декора интерьеров — это часть истории и культуры нашей страны. А работы Черноскутова и других волжских художников-монументалистов это еще и важный элемент локальной идентичности нашего города и горожан», — отметил эксперт.

Александр Дикарев уверен, что россияне должны беречь память об истории своего народа. Сохранять архитектурные объекты стоит для того, чтобы чтить память наших предков. Некоторые работы известного художника Черноскутова были утеряны: либо здания стали аварийными, либо специалисты в целях экономии и неопытности навредили панно во время реставрационных работ.

В Волжском есть пример недобросовестного отношения к советскому наследию. Так, мозаичное панно «Люди в белых халатах» сняли и разложили по мешкам, обещая восстановить. Потом общественности сообщили, что технической возможности для этого нет.

«Здание кинотеатра «Юность» должно стать хорошим примером такого бережного отношения к истории города», — считает волжанин Дикарев.

Ранее мы сообщали, что панно «Покорители Оби» перешло под контроль местной администрации Новосибирска.