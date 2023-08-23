Центр Донецка под обстрелом ВСУ

С периодичностью менее чем в полчаса по центру Донецка выпустили несколько снарядов. Жители города слышали мощные разрывы. В первый раз корреспонденты услышали три взрыва в районе центральной части города. Из населенного пункта Яснобродовка, который находит под контролем Украины, было выпущено несколько снарядов 155 калибра. Прилеты подтвердил мэр Алексей Кулемзин, который в интернет-мессенджере призвал горожан не покидать укрытия на случай повторного обстрела.

Пользователи социальных сетей выкладывают фото задымления, которое зафиксировано в Ворошиловском районе – это один из центральных районов столицы ДНР.

«В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13», - проинформировал мэр Донецка Алексей Кулемзин

Из того же населенного пункта, что и в первый раз, в 10 утра было выпущено еще два снаряда. Очевидцы сообщают, что разлетелось большое количество осколков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об обстреле санатория в одном из сел региона. Погибло трое человек. Вячеслав Гладков выразил соболезнования родственникам погибших.