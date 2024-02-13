Центр развития нанайского языка получил федеральную поддержку

Университет удостоен вышей награды за то, что на протяжении нескольких лет успешно реализовывает ряд проектов, направленных на сохранение нанайского языка. Так, в АмГПГУ открыт клуб. На занятиях желающих обучают нанайскому языку. После получения необходимых знаний участники во время своих встреч разговаривают исключительно на нанайском. Педагог Светлана Киле пояснила, что пока жив язык, жив и народ.

«Важно проводить такие встречи, где могут собраться представители разных поколений: пожилые, среднего возраста, молодые и дети. Только таким образом мы сможем сохранить наш у родную речь совместными усилиями», — уверена Светлана Киле.

На занятия приходят те жители, которые никогда не знали своего родного языка. Некоторые немного понимают, о чем говорят другие участники и могут вставить несколько фраз. Одним словом, уровень подготовки у всех разный.

Центр не намерен останавливаться на достигнутом. В планах разработать сборники, в которых будут опубликованы статьи на двух языках — нанайском и русском. Практика способствует быстрому обучению. Также будут созданы виртуальные экскурсии по знакомству с культурой народов Приамурья. Планируется выпуск учебников на нанайском.

В регионе есть школы и детские сады, где ребята учат нанайский. Разработанные методички и экскурсии помогут им в освоении языка.

Ранее мы сообщали, что на станции метро в Казани некоторая информация опубликована на языке фарси.