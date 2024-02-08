Жители Казани удивлены появлению надписей на станции метро на языке фарси

Жители Казани интересовались, что означают некоторые надписи на станции метро. В «Метроэлектротрансе» пояснили, что различными надписями и стендами реализовали идею создать атмосферу, свойственную восточному азиатскому стилю, сообщает inkazan.ru .

Фото: [ inkazan.ru ]

Станция метро «Кремлевская» находится в центре города, который признан историческим. Строители во время реконструкции воссоздавали подземелье кремлевской крепости, каким оно было на момент периода Казанского ханства.

Путевые стены в десяти местах возвышаются также не просто так. Это символ десяти башен Казанского Кремля. Возле каждого такого возвышения установлено панно. Мозаичный рисунок смотрится особенно интересно. На панно на двух языках изображены различные надписи, например:

«Казань — город белокаменный».

Большинство надписей написаны на татарском языке, но встречается и язык фарси (персидский).

«Над рекою каменный град — много в Казани высоких врат», — написано на языке фарси на мозаичном барельефе, который расположен над спуском из северного вестибюля.

Осенью жители Ростова были обеспокоены, когда узнали о проведении ремонтных работ на станции метро в центре города. Люди переживали, что строители могут повредить мозаичное панно периода советской эпохи.