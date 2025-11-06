«Цены изменятся на 5–10%»: что ждет кофе в 2026 году? Эксперты раскрыли прогноз по ценам

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян предположил , что цена на кофе в 2026 году продолжит расти, сообщил inkazan.ru.

Эксперт пояснил, что, согласно прогнозам производителей, в нынешнем сезоне ожидается урожай в 178–185 млн мешков. Примерно около 100 млн из этого количества будет направлено на экспорт. Михаил Хачатурян считает, что рост цен на кофе в 2026 году не превысит 20%. Однако спрогнозировать точно невозможно, ведь на стоимость влияет ряд незапланированных событий. Например, низкий урожай или непредвиденные факторы.

«Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором цены изменятся на 5–10% от текущих уровней», — отметил Хачатурян.

Директор по развитию бренда бытовой техники Felfri и эксперт по кофейным решениям для дома Андрей Матвеев в беседе с корреспондентом Inkazan высказал мнение, что кофе — один из самых стабильных товаров. Одновременно кофе считается чувствительным товаром по отношению к глобальной экономике. По данным эксперта, он дорожал каждый год на протяжении последних пяти лет. Рост цен составлял 5–7%.

