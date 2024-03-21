Цены на шоколад вырастут: чем заменить лакомство

Производители шоколада находят способы замены дорогого шоколада. Несмотря на предложенные скидки в некоторых магазинах, рост продукции ожидаем уже в ближайшее время. При желании можно отказаться от покупки шоколада, заменив его другими продуктами, сообщает kursdela.biz .

Причина подорожания шоколада — дефицит какао. Российские производители уже находят способы, как удешевить конечную продукцию: заменяют какао дешевыми ингредиентами. Или же делают плитку шоколада меньшего веса, оставляя ту же цену.

Эксперты уверены, что какао хватит для его использования в 2024 году. В Челябинске в некоторых торговых точках продают шоколад со скидкой. Не исключено, что магазины хотят продать остатки шоколадной продукции и выставить уже по новой повышенной цене.

Шоколад можно заменить другими сладостями:

лакомствами на основе кэроба (добывают из плодов рожкового дерева);

продукцией из урбеча (паста из измельченных семян или орехов);

вареньем;

медом;

зефиром;

пастилой;

сгущенным молоком.

Ранее экономист Леонид Холод рассказал, как сильно подорожает шоколад в РФ из-за неурожая какао-бобов.