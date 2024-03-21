Цены на шоколад вырастут: чем заменить лакомство
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Производители шоколада находят способы замены дорогого шоколада. Несмотря на предложенные скидки в некоторых магазинах, рост продукции ожидаем уже в ближайшее время. При желании можно отказаться от покупки шоколада, заменив его другими продуктами, сообщает kursdela.biz.
Причина подорожания шоколада — дефицит какао. Российские производители уже находят способы, как удешевить конечную продукцию: заменяют какао дешевыми ингредиентами. Или же делают плитку шоколада меньшего веса, оставляя ту же цену.
Эксперты уверены, что какао хватит для его использования в 2024 году. В Челябинске в некоторых торговых точках продают шоколад со скидкой. Не исключено, что магазины хотят продать остатки шоколадной продукции и выставить уже по новой повышенной цене.
Шоколад можно заменить другими сладостями:
- лакомствами на основе кэроба (добывают из плодов рожкового дерева);
- продукцией из урбеча (паста из измельченных семян или орехов);
- вареньем;
- медом;
- зефиром;
- пастилой;
- сгущенным молоком.
Ранее экономист Леонид Холод рассказал, как сильно подорожает шоколад в РФ из-за неурожая какао-бобов.