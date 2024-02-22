Экономист Холод рассказал, как сильно подорожает шоколад в РФ из-за неурожая какао-бобов

Подорожание импортного сырья, какао-бобов, продолжается рекордными темпами. Изменения на рынке связаны с неурожаем, который затронул поставщиков. Экономист Леонид Холод рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» , как на фоне этого изменятся цены в РФ.

Россия заказывает какао-бобы из других стран. Это позволяет создавать натуральный и качественный шоколад, а также широко использовать его в кондитерском деле. Однако страны-поставщики сообщили, что столкнулись с неурожаем. Значит поставка бобов сократится, а в России подорожают конфеты, шоколад и разные десерты.

«Источник снабжения нашей кондитерской и иной промышленности, где какао перерабатывают, — это только мировой рынок, страны, где какао-бобы растут. Поэтому подорожание их в Западной Африке, а это основная зона производства самых лучших какао-бобов, напрямую будет влиять и на нас. Это может привести к подорожанию шоколада», — отметил доктор экономических наук и профессор Холод.

По прогнозам эксперта, цены на какао-бобы могут вырасти на 10%, а если посчитать все расходы поставщиков, то сразу на 12—15%. При этом стоимость на сладкое могут поднять даже те предприимчивые производители, кто не использует натуральных какао-бобов и масла.

При этом специалист напомнил, что для производства десертов нужно не только какао, но и другие продукты. Динамика цен на них тоже сыграет свою роль в конечной цене. Однако ждать серьезного роста цен на российских полках не следует.

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