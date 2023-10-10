«Цены накручивают»: Жители Нижегородской области возмущены стоимостью топлива в регионе

Жители Нижегородской области продолжают оставлять комментарии в социальных сетях о дороговизне топлива. В некоторых населенных пунктах до сих пор актуальна проблема его полного отсутствия. Эксперт Владимир Бобылев оценил, когда стоит ждать снижения цен, сообщает newsnn.ru .

«В Заволжье автозаправочная станция «Лукойл»второй день не продает бензин. Сегодня вообще закрылись. Табло с ценами выключено», — высказался Олег 28 сентября.

«Цены накручивают! Так уже было в Ардатове и пос. Виняево (тут вообще задрали чуть ли не 90 рублей литр)», — возмутилась Надежда.

«А что у нас с бензином? В частности, на «Лукойле» на Ясной нет АИ-95 и АИ-92. В пятницу не было АИ-95-евро», — пожаловалась 1 октября Анна.

Корреспондент издания проанализировал цены по региону. По сравнению с сентябрем они действительно повысились. Несколько собеседников издания «NewsNN», которые работают на заправочных станциях, подтверждают и нехватку топлива на АЗС компании «Лукойл».

Фото: [ newsnn.ru/Росстат ]

Эксперт Владимир Бобылев рассказал, что назвать одну причину, почему поднялось в цене топливо, невозможно. Произошло стечение обстоятельств: большой объем экспорта, сокращение демпферных выплат, сбой в поставках на РЖД и перерыв в работе НПЗ летом из-за ремонтных действий.

«Даже в тех регионах, где находятся НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы], как, например, Нижегородская область, так или иначе на некоторых заправках возник дефицит топлива. Правительство РФ наблюдало за ситуацией и ввело экстренную меру по запрету экспорта, что на оптовый сегмент уже повлияло. Цены в опте на бирже пошли вниз», — пояснил главный редактор журнала «Нефть и питал» Владимир Бобылев NewsNN.

Эксперт Владимир Бобылев отметил, что пока топливо по сниженным оптовым ценам поступит на АЗС, пройдет около месяца. Ожидать понижения стоимости топлива россиянам стоит примерно в конце октября или начале ноября.

Насколько заметно будет снижение, зависит от конкретной компании. Крупные могут и сейчас незначительно снизить стоимость. Независимые же будут продавать до тех пор, пока не получат топливо по другим ценам. Как пояснили в минэнергетики Нижегородской области каждый продавец имеет право самостоятельно определять цены на топливо.

В понедельник, 9 октября, глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам контролировать цены на АЗС России.