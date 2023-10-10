«Цены накручивают»: Жители Нижегородской области возмущены стоимостью топлива в регионе
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Жители Нижегородской области продолжают оставлять комментарии в социальных сетях о дороговизне топлива. В некоторых населенных пунктах до сих пор актуальна проблема его полного отсутствия. Эксперт Владимир Бобылев оценил, когда стоит ждать снижения цен, сообщает newsnn.ru.
«В Заволжье автозаправочная станция «Лукойл»второй день не продает бензин. Сегодня вообще закрылись. Табло с ценами выключено», — высказался Олег 28 сентября.
«Цены накручивают! Так уже было в Ардатове и пос. Виняево (тут вообще задрали чуть ли не 90 рублей литр)», — возмутилась Надежда.
«А что у нас с бензином? В частности, на «Лукойле» на Ясной нет АИ-95 и АИ-92. В пятницу не было АИ-95-евро», — пожаловалась 1 октября Анна.
Корреспондент издания проанализировал цены по региону. По сравнению с сентябрем они действительно повысились. Несколько собеседников издания «NewsNN», которые работают на заправочных станциях, подтверждают и нехватку топлива на АЗС компании «Лукойл».
Фото: [newsnn.ru/Росстат]
Эксперт Владимир Бобылев рассказал, что назвать одну причину, почему поднялось в цене топливо, невозможно. Произошло стечение обстоятельств: большой объем экспорта, сокращение демпферных выплат, сбой в поставках на РЖД и перерыв в работе НПЗ летом из-за ремонтных действий.
«Даже в тех регионах, где находятся НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы], как, например, Нижегородская область, так или иначе на некоторых заправках возник дефицит топлива. Правительство РФ наблюдало за ситуацией и ввело экстренную меру по запрету экспорта, что на оптовый сегмент уже повлияло. Цены в опте на бирже пошли вниз», — пояснил главный редактор журнала «Нефть и питал» Владимир Бобылев NewsNN.
Эксперт Владимир Бобылев отметил, что пока топливо по сниженным оптовым ценам поступит на АЗС, пройдет около месяца. Ожидать понижения стоимости топлива россиянам стоит примерно в конце октября или начале ноября.
Насколько заметно будет снижение, зависит от конкретной компании. Крупные могут и сейчас незначительно снизить стоимость. Независимые же будут продавать до тех пор, пока не получат топливо по другим ценам. Как пояснили в минэнергетики Нижегородской области каждый продавец имеет право самостоятельно определять цены на топливо.
В понедельник, 9 октября, глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам контролировать цены на АЗС России.