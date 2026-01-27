Цены падают на 11%: эксперт уверен, что это не начало всеобщего удешевления продуктов в 2026 году

В сервисе «Ценозавр» проинформировали, что в начале 2026 года в России зафиксировано локальное снижение цен на отдельные базовые продукты питания, сообщил «Постньюс».

По информации анализа «Ценозавра», на 11,2% подешевели яблоки (до 195 руб. за кг), помидоры — на 5,4% (317,4 руб. за кг), крольчатина — на 2,9% (до 862,9 руб. за кг). Снижение цен на макароны, рис, ржаной хлеб, соль, индейку и бананы также отмечено аналитиками, но незначительно — в пределах 1,2–2,4%.

Эксперт рынка ретейла Александр Анфиногенов высказал мнение, что ожидать массового и повсеместного снижения цен не стоит. По мнению специалиста, данные аналитиков отразили удешевление отечественных сезонных товаров. Некоторые овощи и фрукты традиционно снизятся в цене на 15–30% в преддверии августа. К ним эксперт отнес морковь, лук, картофель, капусту и местные фрукты.

«Дополнительным фактором снижения цен в сегменте недорогих мясо-молочных продуктов может стать удешевление кормов», — сообщил «Постньюс».

Эксперт Анфиногенов не исключил, что импортные продукты продолжат дорожать. Например, кофе, шоколад и экзотические фрукты. Из-за высокой стоимости электроэнергии, логистических сложностей и оплаты рабочей силы продукты глубокой переработки в цене также не снизятся.

По мнению Анфиногенова, на данный момент сложно оценить, как погодные условия скажутся на росте культур. Кроме того, значение имеет геополитическая ситуация и стоимость топлива.

«По оценке Анфиногенова, в наиболее благоприятном сценарии можно рассчитывать лишь на умеренное снижение цен — примерно на 5–7% по отдельным категориям продуктов», — указано в материале.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе заявили о падении цен на огурцы и помидоры.