«Эти цены с нами в одной комнате?»: в Минсельхозе заявили о падении цен на огурцы и помидоры

Российские потребители отмечают положительную динамику в стоимости ключевых овощных культур. Об этом передает РИА Новости.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, отпускные цены на огурцы и томаты отечественного производства продемонстрировали снижение по сравнению с показателями годичной давности. Так, томаты подешевели на 17%, а огурцы — на 5,7%. В розничной сети разница также ощутима: помидоры стали доступнее на 2,1%, а стоимость огурцов стабилизировалась, остановив свой рост.

Основной причиной такой тенденции эксперты называют успешные итоги прошлого сельскохозяйственного сезона. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта достиг впечатляющих 7,6 миллиона тонн. Это позволило значительно повысить уровень самообеспеченности страны, который теперь оценивается в 89,6%. Таким образом, внутреннее производство смогло существенно насытить рынок, создав естественный противовес инфляционным процессам.

Особенно показателен контраст с предыдущим периодом. Например, в 2025 году огурцы, напротив, демонстрировали резкий рост стоимости, превысивший 22%. Общая инфляция по итогам прошлого года составила 5,59%, что является минимальным значением с 2020 года. При этом категория овощей и фруктов в целом показала снижение цен на 8,8% по сравнению с высокой базой декабря 2024 года.

Ранее врач Джордан Хауорт назвал продукты, которые входят в «черный список» для кишечника.