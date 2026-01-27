Цены за 3 млн и справка из банка: почему в 2026 году купить новый автомобиль стало роскошью для избранных

Эксперт высказал мнение, что в настоящее время не каждый среднестатистический гражданин может позволить себе приобрести автомобиль. Специалист привел пример. По его данным, средняя цена нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти достигла 3,15 млн руб. При выборе машины из Китая придется заплатить еще больше — около 3,82 млн руб.

Эксперт отметил, что отношение россиян к машинам, произведенным в Китае, по-прежнему неоднозначное. На рынке также присутствуют модели, которые собираются в Белоруссии или в Калужской области из китайских комплектующих. Например, Tenet и Belgee. Эксперт отметил, что такие варианты нельзя считать китайскими.

«Китайцы были невероятно активны в открытии дилерских центров, причем разных марок, порой практически неизвестных. В итоге не смогли справиться с собственной конкуренцией», — пояснил Виктор Галкин.

В продолжении темы про стоимость авто, эксперт напомнил, что в 2026 году получить автокредит стало сложнее. Теперь банки не имеют права заключать договор, самостоятельно анализируя платежеспособность клиента. Финансовым организациям требуется официальное подтверждение доходов.

«Очевидно, что цены на машины сегодня являются практически заградительными», — отметил Виктор Галкин.

Ранее сообщалось, что новый Geely Monjaro 2026 года появился в России через параллельный импорт по ценам ниже официальных.