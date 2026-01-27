Новый Geely Monjaro 2026 года появился в России через параллельный импорт по ценам ниже официальных

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro 2026 модельного года, ввезенного по схемам параллельного импорта. Согласно данным, новая модель предлагается покупателям по цене, которая оказывается ниже, чем у официальных дилеров, пишет «Российская газета».

Стоимость флагманского кроссовера у «серых» дилеров начинается от 3,95 миллиона рублей за базовые комплектации и в среднем не превышает 4 миллионов. В эту сумму уже включены все таможенные платежи и утилизационный сбор. При этом автомобили можно приобрести как из наличия, так и под заказ — на конечную цену это не влияет.

Конкурентное ценообразование

Это предложение выглядит выгодно на фоне официальных цен. У авторизованных дилеров Geely Monjaro 2025 года оценивается в 4,55–5,05 миллиона рублей, а со скидками — от 4 до 4,61 миллиона. Таким образом, новая модель 2026 года через параллельный импорт оказывается дешевле прошлогодней официальной, даже несмотря на повышение таможенных пошлин с 1 января.

Что изменилось в новой модели?

Автомобиль 2026 года получил ряд заметных обновлений:

· Экстерьер: Модернизированные бамперы, новые дизайны колесных дисков и три дополнительных цвета кузова. · Интерьер и технологии: Установлены два больших экрана по 14,6 дюйма, выступающих за линию торпедо. Улучшена аудиосистема и комплекс систем помощи водителю, включая расширенные функции условного «автопилота». · Технические характеристики: Мощность двухлитрового турбодвигателя увеличена до 272 л. с., а также доработана система адаптивных амортизаторов CDC.

Наличие такого предложения на рынке параллельного импорта дает российским покупателям возможность приобрести технически обновленную модель по более привлекательной цене, создавая прямую конкуренцию официальным каналам продаж.

