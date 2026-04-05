«Церковь не прекращает службу даже в военное время»: почему российские священники остаются в Иране под угрозой атак

Пасхальное богослужение в Иране пройдет, несмотря на угрозу ракетных ударов. Об этом в беседе с ИС «Вести» сообщил секретарь Синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.

Как отметил священник, у российских священнослужителей есть возможность уехать из Ирана, но часть из них приняла решение остаться и нести пастырское служение. Он подчеркнул: церковь не прерывает богослужений даже в условиях военных действий. Протоиерей также выразил твердую уверенность, что Пасха придет в Тегеран, где проживают православные русские и верующие других национальностей, и там состоится праздничная служба.

«Церковь несет свое служение, как она и должна делать, несмотря на разрывы ракет», — отметил священнослужитель.

Православные христиане в 2026 году встретят Пасху 12 апреля. Католики же отпраздновали Воскресение Христово раньше — 5 апреля. В это воскресенье, 5 апреля, верующие православной традиции направлялись в церкви для освящения вербных веточек — таким образом они отмечали Вербное воскресенье.

Ранее общественник Иванов рассказал, что Пасха зависит от полнолуний и весеннего равноденствия.