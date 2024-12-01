ЦЕРН с 1 декабря прекратил сотрудничество с российскими учеными в Женеве

Согласно решению, которое Совет организации принял в 2022 году, с 1 декабря ученым из российских институтов закрыли доступ к Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, сообщили РИА Новости.

Причиной подобного решения стал конфликт на Украине. Однако некоторые ученые находили альтернативные варианты сотрудничества с организацией. Так, официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье рассказал агентству, что около 90 ученых из РФ сменили институты, что позволило им и дальше работать с организацией.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал также, что российские ученые получили еще одно предложение от Запада — работать в центре, приняв «нейтральный статус». Подобное предложение было отклонено Россией.

Михаил Ковальчук считает, что во время работы в ЦЕРН, ученые получили большой опыт, который теперь применяют в России для разработки важных проектов. Исключить ученых из центра могли только после голосования. В организацию входит 24 страны. России для сохранения своих полномочий не хватило одного голоса. Всего членами организации были около 500 российских ученых.

Ранее сообщалось, что ученые института Вейцмана нашли связь сердечных приступов с утренними подъемами.