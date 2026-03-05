Цифровой рубль не за горами: Набиуллина объявила, что базовый функционал готов
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на брифинге, что запуск цифрового рубля в массовое обращение идет строго по намеченному плану. Никаких сбоев в графике нет, система функционирует стабильно, сообщило РИА Новости.
По словам руководителя регулятора, базовый функционал платформы уже отлажен и работает в штатном режиме. Особое внимание уделено безопасности: выстроена многоуровневая система защиты от киберугроз, способная отразить потенциальные атаки злоумышленников. Банки так называемой первой волны сейчас завершают последние приготовления, чтобы их клиенты могли в полном объеме пользоваться новым сервисом. Для остальных участников рынка установлены четкие временные ориентиры.
«Запуск в обращение цифрового рубля для всех желающих, для всех крупнейших банков — мы идем по графику», — сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
По данным издания, крупнейшие кредитные организации, а также обслуживаемые ими продавцы и агрегаторы должны подключиться к операциям с цифровыми рублями до 1 сентября 2026 года. Универсальные банки и их крупные клиенты получат на внедрение еще год — им предстоит завершить интеграцию к сентябрю 2027-го. Для оставшихся участников дедлайн установлен на 1 сентября 2028 года.
Набиуллина также отметила, что банковское сообщество проявляет живой интерес к проекту. В ЦБ поступает множество конструктивных идей по дальнейшему развитию цифрового рубля, что свидетельствует о готовности рынка к внедрению инноваций.
«Нам это очень важно», — отметила Эльвира Набиуллина.
