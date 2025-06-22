«Цифровой внучок»: молодежь поможет пожилым людям в борьбе с мошенниками

Глава «Белого интернета», член СПЧ Элина Сидоренко рассказала о подготовке нескольких необычных проектов, которые направлены на оказание помощи пожилым людям в борьбе с мошенниками, сообщило РИА Новости.

По словам Сидоренко, одним из таких проектов станет «Цифровой внучок». Предполагается, что пожилые люди и представители продвинутой молодежи будут сотрудничать в тандеме. Так, за каждым пенсионером, который пожелает принять участие в эксперименте, закрепят студента-добровольца. Именно он и будет выполнять функцию внука.

Согласно пилотной версии проекта, неизвестное лицо позвонит гражданину. Он в свою очередь попросит связаться со своим внуком или внучкой и передаст контакт. Молодые люди быстро разберутся, звонил мошенник или у человека, действительно, есть необходимость связаться с пенсионером. Глава «Белого интернета» уверена, что в 50% случаев на первой стадии удастся решить проблему. Злоумышленник не станет звонить внуку или внучке. Если же звонок поступит, то добровольцам предоставлены рекомендации по общению с аферистами.

«А дальше студент, доброволец сможет уже отбить эту атаку, потому что это будет человек, знающий ситуацию», — добавила глава АНО «Белый интернет».

Ранее сообщалось, что «Сбер» выявил более 200 сообществ мошенников, арендующих аккаунты для обзвонов.