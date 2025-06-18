«Сбер» выявил более 200 сообществ мошенников, арендующих аккаунты для обзвонов

«Сбер» обнаружил более двухсот групп злоумышленников, которые за плату используют аккаунты граждан для совершения звонков и отправки фальшивых сообщений. Об этом в беседе с ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом поведал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По словам собеседника агентства, только в начале этого года злоумышленники в среднем совершали около шести миллионов звонков гражданам России ежедневно. Это примерно столько же, сколько было во второй половине прошлого года.

Кроме того, изменилась структура: количество звонков через мессенджеры увеличилось в 3,5 раза, как сообщил Кузнецов.

«Это связано с тем, что мошенники стали активно захватывать или создавать фейковые аккаунты для обзвонов, а также брать аккаунты в аренду. Потом с этих аккаунтов совершаются рассылки по списку контактов или звонки, в том числе с использованием дипфейков», — рассказал Кузнецов.

Заместитель председателя правления «Сбера» сообщил, что банк разработал и внедрил в приложение «Сбербанк Онлайн» для устройств на операционной системе Android новую функцию — «Определитель номера». Этот бесплатный сервис предназначен для защиты пользователей и автоматически определяет и блокирует звонки от злоумышленников как по телефону, так и в мессенджерах.

«Необходимо только активировать его там же в приложении. Это превентивная мера. В 2024 году сервис обработал больше миллиарда входящих вызовов», — добавил Кузнецов.

С 18 по 21 июня состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ключевая тема форума — «Общие ценности как фундамент для развития в условиях многополярного мира».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).