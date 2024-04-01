ЦКБР: ВСУ накопили миллион FPV-дронов

Эксперт считает, что Украине удалось нарастить число FPV-дронов до одного миллиона. Военные ВСУ могут позволить себе не экономить беспилотные летальные аппараты и применять их на любом направлении в зоне СВО и не только.

«Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте», — заявил в интервью РИА Новости, гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Дмитрий Кузякин специализируется на изучении трофейных дрононов ВСУ. Он считает, что недостаточно иметь много беспилотников. Важно, чтобы они своевременно были доставлены военным. На Украине испытывают две проблемы: логистическую и кадровую.

Кадровые проблемы приводят к отсутствию профессиональных специалистов, которые бы проводили точные расчеты.

«Миллион дронов — не равно миллиону квалифицированных специалистов по применению», — уточнил эксперт.

Логистическая проблема заключается в том, что военные ВСУ не успевают вовремя подвозить БПЛА на линию боевого соприкосновения.

Ранее мы сообщали, что МО Канада готовы покупать и передавать ВСУ дроны, потому что артснарядов и зенитных ракет на собственных складах уже не осталось. Чтобы пополнить переданные Киеву запасы, понадобится около двух лет.