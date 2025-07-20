Цунами и землетрясения на Камчатке: губернатор поделился последними данными

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале проинформировал , что по состоянию на 11:00 время подхода первой волны прошло.

Жителей региона ранее призвали быть бдительными из-за возможного цунами, спровоцированного несколькими землетрясениями. Губернатор Солодов сообщил, что ни в одном населенном пункте региона цунами не наблюдалось.

«Сейчас время подхода первой волны прошло», — написал губернатор Солодов.

По информации губернатора, специалисты обследуют населенные пункты региона. Цель — проверить, не была ли нарушена целостность зданий во время серии землетрясений. В первую очередь проверяют объекты социальной значимости. Глава отметил, что некоторые разрушения зафиксированы, но они незначительные. Система предупреждения о возможности цунами сработала оперативно, отметил глава.

Губернатор Солодов предупредил, что в регионе возможны повторные толчки. Явление свойственно в случае сейсмособытий, которое сопровождаются афтершоками. Жителям рекомендовано быть бдительными и следить за оперативной информацией. Необходимости в эвакуации населения ранее не было.

Ранее сообщалось, что Япония готовится к катастрофическому землетрясению.