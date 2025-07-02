Япония готовится к катастрофическому землетрясению

Японское правительство предупредило о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения, которое может затронуть юго-запад страны уже в ближайшие годы.

Японские власти официально объявили об угрозе мощного мегаземлетрясения в регионе Нанкайского желоба, который пролегает вдоль юго-западного побережья страны. Сейсмологи оценивают вероятность подземного толчка магнитудой 8–9 баллов в ближайшие 30 лет на уровне от 75 до 82%. Такие данные заставили правительство Японии срочно пересмотреть стратегию национальной безопасности.

Ожидается, что удар стихии сильнее всего скажется на префектурах Осака, Вакаяма, Кумамото и Миядзаки. Волны цунами, вызванные сейсмической активностью, могут достигать 20 и более метров — что вдвое превышает уровень разрушений, зафиксированный во время катастрофы в 2011 году.

В ответ на потенциальную угрозу страна усиливает защитную инфраструктуру. Правительство объявило о строительстве дополнительных дамб, модернизации систем оповещения, возведении укрытий и проведении массовых учений по эвакуации.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на научный прогресс, точно предсказать время и силу удара невозможно.

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