Цвет губки влияет на предназначение: эксперты поделились советами по применению

Разноцветные губки — это не маркетинговый ход. Эксперты рассказали, как по цвету губки понять ее предназначение, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, туалеты и сантехнические зоны необходимо мыть губками красного цвета. Синий цвет сигнализирует, что губка предназначена для мытья предметов общего пользования, например, столов, подоконников, мебели. Губка желтого цвета приобретается для мытья раковин, ручек и светильников. Посуду моют зеленой губкой.

По данным издания, некоторые производители специально фасуют губки разного цвета в упаковку, чтобы покупателям было удобнее ими пользоваться. Значение имеет также и материал. Так, абразивный слой легко оставит следы на стеклянной, тефлоновой или керамической поверхностях.

«Губка — один из самых грязных предметов на кухне. Она постоянно влажная, впитывает жир, остатки еды и бактерии. Мыть губку нужно каждый день», — сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперты рекомендуют для каждой зоны уборки выбирать разные губки, чтобы не переносить бактерии. Не менее важно также дезинфицировать губку. Воспользовавшись ею, не стоит оставлять губку в воде. В такой среде намного быстрее распространяются бактерии. Губки с антибактериальной пропиткой лучше остальных замедляют рост микробов. Однако и они требуют регулярной замены. Более экологичными считаются товары из целлюлозы.

Ранее терапевт Буракова назвала сроки замены кухонной губки.