Московская область стала лидером в России по объему производства цветов

Подмосковье сохранило лидерство по производству цветов как в Центральном федеральном округе, так и в России в целом, по итогам 2025 года объем срезанных цветов в регионе превысил 67,3 млн штук. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на данные Россельхозбанка.

Так, например, в Дмитровском и Раменском округах занимаются выращиванием роз, в хозяйствах Сергиево-Посадского, Раменского, Дмитровского и Богородского – тюльпаны. Всего в регионе действуют 11 хозяйств на общей площади около 50 га, где выращивают как срезанные цветы, так и широкий ассортимент горшечных культур, садовых растений и рассады.

В прошлом году в Центральном федеральном округе произвели около 185 млн цветов, что на 12% больше показателей предыдущего года. С долей 39% от общего объема выращенных цветов в России макрорегион делит первое место по стране с Сибирью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.