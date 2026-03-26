«Цветы как дети»: от медитации до искусства — как художник-флорист создает живые картины из сухоцветов

Эксперт рассказала, что ей сложно назвать любимый цветок. Для красивого полотна требуются разные виды цветов различной окраски и размеров. Начинается работа всегда с крупных бутонов, к ним добавляют уже остальные. Сбор материала всегда проводят в сухую погоду. Художник-флорист старается собирать столько цветов, сколько пригодится для композиции. Она уверена, что важно бережно относиться к природе и не забывать об экологии.

«Цветы как дети, не может быть кто-то любимым, а кто-то нелюбимым», — рассказала эксперт.

По словам собеседницы, это творчество для нее подобно медитации. Погружаясь в мир растений, она отключается от всего негативного. Готовых наборов в магазинах не купишь — приходится заготавливать растения самостоятельно с мая по октябрь. Какие-то цветы стоит сушить, какие-то — нет. А с осени начинается медитативный процесс, который она называет творчеством: она компонует работы, чувствуя, что именно нужно создать.

«Нам больше понятен термины "гербарий" или "флористика", а в Японии это называется ошибана. В Китае – это плоскостная флористика», — рассказала ТУЛАСМИ художник-флорист.

