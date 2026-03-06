Андрей Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с наступающим 8 Марта и вручил им награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с наступающим 8 Марта и вручил им государственные и областные награды. Торжественная церемония прошла в Доме Правительства Подмосковья.

«Спасибо каждому, кто старается на своем месте делать все, что важно для нашего большого региона в самых разных сферах. Мы это очень ценим. Хочется вас поздравить и пожелать в вашем лице всем нашим женщинам, чтобы в жизни всегда было то, что наполняет — счастливые моменты, любовь и поддержка тех, кто вам дорог», - сказал губернатор.

Почетное звание «Мать-героиня» получила Инна Данильченко из Серебряных Прудов. Она воспитывает 11 детей. Дети приехали на церемонию награждения, чтобы поддержать мать.

«Моя мама в 1978 году получила награду «Мать-героиня». По истечении стольких лет сегодня ее вручают мне, эстафета принята. Спасибо за оказанную честь. Я учу дочек, что настоящая женщина должна быть хозяйственной, терпеливой, заботливой. В преддверии праздника хочется пожелать всем любви и мира», - сказала Данильченко.

Глава семьи Сергей Данильченко погиб на СВО в 2024 году и был посмертно награжден Орденом Мужества, медалями «За ратную доблесть» и «Защитник Курской области».

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено доктору медицинских наук, профессору, главврачу Московского областного перинатального центра в Балашихе Ольге Серовой.

«Я в любимой профессии больше 40 лет. Работала в институте акушерства и гинекологии Московской области. И вот уже 16 лет руковожу Московским областным перинатальным центром. Это уникальное учреждение, в котором не только помогают появляться на свет малышам, даже самым маленьким, но и оказывают помощь женщинам в сложных ситуациях. Хочется пожелать всем женщинам здоровья и здоровых малышей. Дети — это самая большая радость, самое большое счастье», - сказала она, поблагодарив губернатора и правительство региона за поддержку врачей.

Благодарственные письма губернатора получили председатель Координационного совета женщин-парламентариев регионального отделения Союза женщин России Марина Веремеенко и председатели муниципальных отделений регионального отделения Союза женщин России Нина Широкова, Галина Скробова-Кошкина и Нина Серегина.

«Мы объединяем мам с детьми-инвалидами, многодетных родителей, но, самое главное, что мы помогаем женщинам реализовать их идеи. Для меня самое важное — видеть женщин счастливыми. И та благодарность, которую я получаю — бесценна. Хочется, чтобы они знали, что все вместе мы сможем преодолеть любые трудности», - сказала Серегина.

Звания «Заслуженный артист Московской области» была удостоена артист драмы – ведущий мастер сцены ТЮЗ им. Н.Н. Ермаковой Королева Екатерина Орлова. Она посвятила сцене 23 года.

