ТЦ уходят в прошлое? Эксперт объяснил, почему девелоперам придется дружить с маркетплейсами

Россияне все чаще предпочитают совершать покупки в онлайн-режиме. Популярностью пользуются маркетплейсы. В свою очередь торговые центры становятся менее востребованными. Эксперты предполагают, что вскоре ТЦ останутся в прошлом или переформатируются. Независимый консультант по торговой недвижимости Игорь Мельников поделился своим видением ситуации, сообщил nashgorod.ru.

По мнению эксперта, привычная модель торговых центров уходит в прошлое. Раньше основную площадь занимали магазины одежды, электроники и товаров для дома — теперь значительная доля этих продаж переместилась в интернет. Девелоперам ничего не остается, кроме как придумывать новые способы использования освобождающихся помещений.

По мнению Мельникова, в обозримом будущем торговые центры ждет неизбежная трансформация. Чтобы сохранить минимальную прибыль, им придется осваивать новые форматы заработка, и один из самых перспективных — сотрудничество с маркетплейсами.

«Инфраструктура онлайн-торговли в городе также быстро расширяется. Сегодня в Тюмени работает почти 1000 пунктов выдачи заказов, и их количество продолжает увеличиваться», — отметил в беседе с «Нашим городом» независимый консультант по торговой недвижимости Игорь Мельников.

По подсчетам экспертов, посещаемость маркетплейсов среди жителей Тюменской области за год увеличилась на 88%. Онлайн-гиганты чувствуют себя уверенно — у одного из лидеров рост продаж в регионе достиг 43%.

Ранее Набиуллина рассказала о планах разрешить всем российским банкам оказывать услуги на маркетплейсах.