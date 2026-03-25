ТЦ «Зимняя вишня»: восемь лет боли и памяти — как Кузбасс вспоминает 60 жертв трагедии

Восемь лет назад в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла одна из самых масштабных трагедий новейшей истории России — крупный пожар, унесший жизни 60 человек. Среди погибших 37 детей. В день годовщины десятки жителей Кузбасса собрались в Парке Ангелов, чтобы почтить память жертв, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо пришел с горожанами в парк, чтобы почтить погибших. Утро среды, 25 марта, отличается порывистым ветром,будто сама природа созвучна скорбному настроению этого дня. Ровно в 10:00 на территории мемориала началась панихида. Священнослужители вознесли молитвы о безвинно ушедших, а родственники погибших, пережив еще один нелегкий год без своих близких, поддерживали друг друга.

«В памяти присутствующих до сих пор живы кадры того дня: люди, выглядывающие из окон охваченного огнем здания, прощальные звонки близким, отчаянные попытки спасти детей. Эта трагедия не разделила город на своих и чужих — она стала общей раной для всех», — говорится в статье «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, С первых часов у памятного камня, где горожане оставляют мягкие игрушки и алые гвоздики, начали собираться люди. Среди присутствующих заметили главу города Дмитрия Анисимова.

«Сегодняшний день — о памяти, которая не меркнет. О 60 ушедших жизнях, некоторые из которых навсегда остались детьми для родителей, и о той колоссальной ответственности, которую мы все несем друг перед другом», — отметил корреспондент издания Сибдепо.

По данным издания, многие приходят целыми семьями. Здесь слова излишни — гораздо больше говорят взгляды и принесенные дары: плюшевые медведи, зайцы, куклы.

