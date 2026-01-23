Туалет по расписанию: гастроэнтеролог назвала главную «претензию» кишечника к человеку

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына рассказала REGIONS, что чаще всего «говорит» человеку его кишечник.

Светлана Черепицына отметила, что в современном быстром темпе жизни человек не придает значение простому правилу — придерживаться определенного распорядка дня. Люди могут не только пропустить утренний прием пищи, но и препятствовать естественному очищению кишечника.

«Если бы кишечник умел разговаривать, он бы сказал нам всего одну, но очень важную фразу: „Опорожняй меня вовремя!“. Подавляющее большинство проблем с запорами у городских жителей начинаются не с питания, а с банального и хронического „потерплю“. Утром — беготня, на работе — неудобно или некогда, вечером — усталость. Этот сценарий повторяется изо дня в день, и кишечник просто перестает работать в правильном ритме», — объясняет Светлана Черепицына.

Эксперт рассказала, что оптимальное время для опорожнения — утро. Желание может появиться после завтрака или стакана воды. Ночью кишечник отдыхает. При отсутствии возможности сходить в туалет утром, естественный процесс откладывается на день или вечер.

«Это замкнутый круг: мы не идем утром, потому что спешим, а вечером кишечник уже не хочет работать эффективно», — говорит гастроэнтеролог.

Результатом таких нарушений становится уплотнение содержимого кишечника и формирование плотных каловых масс. Это, в свою очередь, приводит к целому комплексу проблем: процесс дефекации становится затруднительным и часто болезненным, возникает стойкое ощущение неполного опорожнения кишечника. Все перечисленное является классическими признаками развития хронического запора.

«Самый действенный совет — создать ритуал. Стакан теплой воды утром натощак, затем спокойный завтрак (овсянка или йогурт) и обязательная попытка посещения туалета, даже если позыва нет. Не нужно сидеть и тужиться. Просто дайте телу понять, что это время — для него. Через несколько дней режим начнет налаживаться», — советует Светлана Черепицына.

