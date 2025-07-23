Туман в горах сбил с курса: появились подробности поиска группы из семи школьников

Группа из семи школьников с двумя сопровождающими взрослыми отправилась покорять пик «Поднебесный», но заблудилась из-за густого тумана, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Агентство по защите населения и территории Кузбасса поделилось с корреспондентом издания подробностями поисковой операции.

По информации издания, участники похода уже возвращались домой, когда поднялся густой туман. Они сбились с пути и были вынуждены сообщить о проблеме спасателям. В пресс-службе агентства рассказали, что поиски длились четыре часа. Спасателям было сложно пробираться по узким горным дорожкам из-за сниженной видимости.

«Пока поднимались, пока дошли», — пояснили в пресс-службе агентства.

По данным издания, поиски велись различными способами. Некоторые спасатели пробирались по горной местности на квадроциклах. В итоге ребят удалось найти. Школьники сильно промокли и замерзли. Они грелись у костра. Ребят обнаружили в 22:00. Путь обратно занял еще два часа. В город группа вернулась около 12 ночи. Состояние детей удовлетворительное, никто не пострадал.

По информации издания, пик «Поднебесный» местные жители называют пиком Дураков. Место привлекает туристов и приверженцев активного образа жизни красивым пейзажем.

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