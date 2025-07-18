Уход за огородом стал причиной потери трехлетнего малыша

Местный житель Новокузнецка заметил на улице одинокого малыша. Мужчина проявил бдительность и сообщил о происшествии сотрудникам правоохранительных органов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную полицию.

По информации ведомства, по указанному адресу прибыл экипаж ДПС ГИБДД, который патрулировал район. Малыш оказался коммуникабельным: он сел в автомобиль и играл жезлом регулировщика. Выяснилось, что о пропаже ребенка уже сообщила мама. Женщина работала в огороде. Трехлетний сын играл рядом. Она не заметила, когда малыш ушел с территории двора.

«Данил Исаев и Владимир Строков доставили малыша в отдел полиции и передали матери», — указано в сообщении полиции.

По данным ведомства, женщина поблагодарили сотрудников правоохранительных органов за оперативность в поисках ребенка. «Сибдепо» призвал родителей быть бдительными: важно следить, где находится и чем занимается малолетний член семьи.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Кузбассе школьницу нашли в 80 км от дома.