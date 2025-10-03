Тура исчезает: гидрограф объяснил, как обмеление реки приведет к дефициту питьевой воды

Второй год подряд жители Тюмени обращают внимание на изменение состояния реки Тура: дно стремительно мелеет, посреди русла появляются островки травы и каменные отмели. За лето река обмелела на рекордные 7 метров, сообщил nashgorod.ru.

Эксперты рассказали, что стало причиной изменений. Гидролог Сергей Демченко уверен, что обмеление — причинно-следственный процесс. Вода стремительно уходит вниз по течению, подпитки от притоков реке не хватает, часть остается в песчаных слоях почвы, еще часть — испаряется из-за жары.

«Все это складывается, и результат — резкое падение уровня», — объяснил в разговоре с «Нашим городом» гидролог Сергей Демченко.

Кандидат географических наук, доцент ТюмГУ Ирина Пономарева отметила, что погодные условия в регионе меняются: лето стало более засушливым и жарким, чем было в прошлые годы. Эксперт обратила внимание, что Тура — типичный пример равнинной реки с широкой поймой и высоким коэффициентом испаряемости.

«Мы получаем ускоренный спад воды, который трудно компенсировать», — отметила в беседе с «Нашим городом» кандидат географических наук, доцент ТюмГУ Ирина Пономарева.

Эколог Ирина Гаврина высказала мнение, что многие горожане обеспокоены исключительно эстетическим видом города. Однако обмеление реки несет наиболее серьезные проблемы: вода быстрее зацветает, качество питьевой воды ухудшается, снижается естественная самоочистка. Гидрограф Валерий Заруба уверен, что остановить некоторые природные процессы человек не имеет возможности. Однако население может помочь реке адаптироваться.

«Нужно бережно относиться к водосбору, следить за застройкой поймы, регулировать водопотребление. Если мы этого не сделаем, Тура будет уходить каждый год все глубже, и однажды мы столкнемся с дефицитом уже на бытовом уровне», — считает гидрограф Валерий Заруба.

Ранее сообщалось, что новые водохранилища появятся в Крыму.