Новые водохранилища появятся в Крыму

Власти Крыма утвердили планы по созданию новых водохранилищ в районе Алушты и Ялты для решения проблемы водоснабжения курортных городов. Как сообщила председатель профильного комитета Госсовета Республики Светлана Шабельникова в эфире телеканала «Крым 24», реализация проекта позволит аккумулировать дождевые стоки, стекающие с горных склонов.

По ее словам, особенностью новых гидротехнических сооружений станет их расположение непосредственно в руслах рек, что обеспечит эффективный сбор природных осадков. Это особенно актуально в условиях, когда Крым лишился традиционного источника водоснабжения через Северо-Крымский канал, и региону требуется создание автономной системы водообеспечения.

Эксперт добавила, что строительство водохранилищ направлено на формирование стратегических запасов воды для бесперебойного снабжения населенных пунктов в период летнего максимума потребления. Накопительные емкости позволят сгладить сезонные колебания водности и обеспечить стабильность водоснабжения курортной зоны.

По ее мнению, реализация гидротехнического проекта создаст основу для устойчивого развития всего южного берега Крыма. Накопление дождевых вод не только решит проблему питьевого водоснабжения, но и создаст резерв для обеспечения растущих потребностей курортно-рекреационного комплекса полуострова.

Ранее сообщалось, что в Алуште забили тревогу из-за снижения запасов воды.